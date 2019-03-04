كيف يمكنك تناول 3 لترات ماء يوميا؟.. إليك 5 خطوات للمساعدة

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول 3 لترات ماء يوميًا، لما لها من فوائد عديدة للجسم، وتساعد على ترطيب الجسم والجلد وتجعل البشرة متوهجة، كما أنها منظف قوي للكلي وتخليصها من السموم والحصوات والأملاح.



لكن البعض لا يستطيع تناول 3 لترات على مدار اليوم، وقد يغفلون ولا يطلبون شرب الماء إلا عند الشعور بالعطش فقط وهذا أمر خاطئ، فكيف يمكنك مساعدة نفسك على تناول 3 لترات يوميًا؟ إليكِ هذه النصائح من موقع healthfitnessrevolution:



1- يمكنك الاستعانة بأحد تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة للتذكير بتناول الماء، فعلى سبيل المثال يمكنك ضبط التطبيق على أن يذكرك بتناول كوب من الماء كل ساعة.



2- خصص لنفسك زجاجة ماء واصطحبها معك بالعمل أو بالجامعة، وحاول ان تكون دومًا بجانبك لتتذكر تناول الماء.



3- قبل كل وجبة من الطعام، اشرب كوبا من الماء فهو مفيد في الهضم كذلك يساعدك على التذكر لتناول الماء أسرع.



4- يمكنك ضبط تنبيهات هاتفك لتذكرك بشرب الماء، على سبيل المثال اضبط المنبه ليرن كل ساعة أو ساعتين، فهذه وسيلة سهلة تضمن لك شرب نصف الكمية على الأقل يوميًا.



5- عوّد نفسك قبل النوم وبعد الاستيقاظ على تناول كوب كبير من الماء، ومن الأفضل وضع زجاجة ماء بجانب سريرك كي تتذكر بسهولة.