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ديني

علي جمعة: حسن البنا مارس طقوسا ماسونية.. وكذب الإخوان مأخوذ من جوبلز

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:39 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حسن البنا رأس الأفعى درس الشيوعية والنازية والصهيونية والماسونية والمنظمات السرية واتسوعبها جيدًا للاستفادة منها، لأنه وجد هذه المنظمات تمكنت من الحكم في العديد من الدول. 

أضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن حسن البنا أخذ عناصر من دراسة هذه المنظمات السرية لكي يقلدها في الجهاز الخاص به، حتى إنه تأثر ببعض طقوس هذه المنظمات، كما يشير إلى ذلك تقرير لأحمد مرتضى المراغي آخر وزير للداخلية قبل قيام ثورة يوليو 1952.

وتابع مفتي الجمهورية السابق: «أن أحمد مرتضى المراغي ذكر في تقريره أن هذه جماعة الإخوان الخبيثة يأخذون شعائر كأنها من الماسونية».

ونوه بأن حسن البنا لم يأخذ طقوسًا من الماسونية فقط، بل أخذ من المنظمات الأخرى، ومن ضمن هذه القواعد التي أخذها البنا والإخوان، ولا يزالون يشتغلون بها حتى الآن، وهي: «استمر في الكذب حتى يشيع ذلك في الناس فيصدقونه»، وهذه المقولة أخذوها من جوزيف جوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر، الذي كان يقول كلمة مشهورة جدًا تبناها العديد من الإخوان، وهي: «اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك فيصدقك الآخرون».

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