علي جمعة: حسن البنا مارس طقوسا ماسونية.. وكذب الإخوان مأخوذ من جوبلز

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حسن البنا رأس الأفعى درس الشيوعية والنازية والصهيونية والماسونية والمنظمات السرية واتسوعبها جيدًا للاستفادة منها، لأنه وجد هذه المنظمات تمكنت من الحكم في العديد من الدول.





أضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن حسن البنا أخذ عناصر من دراسة هذه المنظمات السرية لكي يقلدها في الجهاز الخاص به، حتى إنه تأثر ببعض طقوس هذه المنظمات، كما يشير إلى ذلك تقرير لأحمد مرتضى المراغي آخر وزير للداخلية قبل قيام ثورة يوليو 1952.





وتابع مفتي الجمهورية السابق: «أن أحمد مرتضى المراغي ذكر في تقريره أن هذه جماعة الإخوان الخبيثة يأخذون شعائر كأنها من الماسونية».



