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اقتصاد

الحكومة تنفق 131.2 مليار جنيه من الموازنة على أجور الموظفين في 6 أشهر

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أنفقت الحكومة مبلغ 131.2 مليار جنيه خلال الـ6 شهور الأولي للعام المالي الجاري علي مخصصات أجور وتعويضات العاملين بالدولة بزيادة بلغت 17.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإن جملة المصروفات العامة خلال العام المالي الجاري بالموازنة الحالية بلغت 574.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري ومقارنة بـ487.711 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت مصروفات الأجور والبدالات النقدية والعينية الممنوحة للموظفين لـ105.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري ومقارنة بـ90.3 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.

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