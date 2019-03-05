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منوعات

شاهد .. راعي يسحق أسفل فيل حتى الموت

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لراعي حيوانات يسحق اسفل فيل حتى الموت، حيث فقد توازنه خلال تنظيفه للفيل، ليسقط الراعي اسفله منهيًا.

وتوضح لقطات نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، آرون بانيكار (40 عاما) وهو يحمي الفيل بدار رعاية، في كارابوزا بمنطقة كوتايام في كيرالا في جنوب الهند.

ويمكن رؤية الراعي وهو يحاول جعل الفيل يجلس على الأرض حتى يتمكن من تنظيف ظهره، ولكن الفيل كان ممانع لهذا الأمر، ليسقط الراعي اسفل الفيل بعد فقد توازنه خلال إجلسه للحيوان الذي سحق اسفله حتى لفظ انفاسه الاخيرة.


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