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برلمان

عبدالعال يجري مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب الأردني والعراقي

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:45 م
صدى البلد
محمود فايد
التقى د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في اجتماع ثلاثي مع رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

جاء ذلك على هامش المشاركة في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتمت أعماله اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، تناول اللقاء العلاقات بين الدول الثلاث، خاصة على المستوى البرلماني، وبحث بعض القضايا محل الاهتمام المشترك.

واتفق رؤساء برلمانات الدول الثلاث على أهمية تعزيز العلاقات، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى تكثيف التنسيق حول التطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

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