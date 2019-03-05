العربي للرياضة المدرسية يشكر مصر لاستضافتها الدورة العربية لليد وتنس الطاولة

أعرب الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية عن شكره وتقديره لاستضافة مصر الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، كما أشادوا بالتنظيم معربين عن تفاؤلهم بنجاح هذه الفعاليات.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتبه التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، اليوم الاثنين، وتطرق خلاله إلى الترتيبات المتخذة من طرف اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة.



وترأس الاجتماع الدكتورة إيمان محمد حسن بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، بحضور إدريس فتحي أمين عام الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وسعد السند مستشار الاتحاد العربي، ويحيى الصيدي رئيس اللجنة العلمية، ووليد العايش رئيس اللجنة الفنية الموسعة، وعبدالحق همالي وجنات اليزيدي من الأمانة العامة للاتحاد العربي.



ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح الدورة العربية المدرسية في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، على الصالة رقم 2 باستاد القاهرة، يتبعه مباراة مصر والإمارات في منافسات كرة اليد، وتستمر الدورة حتى 13 مارس الجاري.