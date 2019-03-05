ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العربي للرياضة المدرسية يشكر مصر لاستضافتها الدورة العربية لليد وتنس الطاولة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:13 ص
الاتحاد العربي للتربية
الاتحاد العربي للتربية البدنية
أ ش أ
أعرب الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية عن شكره وتقديره لاستضافة مصر الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، كما أشادوا بالتنظيم معربين عن تفاؤلهم بنجاح هذه الفعاليات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتبه التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، اليوم الاثنين، وتطرق خلاله إلى الترتيبات المتخذة من طرف اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة.

وترأس الاجتماع الدكتورة إيمان محمد حسن بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، بحضور إدريس فتحي أمين عام الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وسعد السند مستشار الاتحاد العربي، ويحيى الصيدي رئيس اللجنة العلمية، ووليد العايش رئيس اللجنة الفنية الموسعة، وعبدالحق همالي وجنات اليزيدي من الأمانة العامة للاتحاد العربي.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح الدورة العربية المدرسية في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، على الصالة رقم 2 باستاد القاهرة، يتبعه مباراة مصر والإمارات في منافسات كرة اليد، وتستمر الدورة حتى 13 مارس الجاري.

ترشيحاتنا

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق.. فيديو

إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

حمدي فتحي يدخل في نوبة بكاء عقب الإصابة أمام بتروجيت

أحمد مرتضى يعلق على تهنئة مجدي عبد الغني للأهلي

استقالة جديدة تهز الحكومة الكندية بسبب فضيحة الفساد

زوجة عمرو دياب توجه رسالة غامضة لأبنائها

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على بتروجت: العودة إكتملت

الوصايا السبع.. عادات تدمر صحتك.. احذر ترك الإفطار.. لا للعشاء قبل النوم.. تجنب شرب القهوة على الريق.. والوجبات السريعة تصيبك بنوبات قلبية ودماغية

بطولة الأهلي الدبلوماسية.. كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة

قبيلة القطرية تحرج موزة في جنيف.. وتطلب لهم الأمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟