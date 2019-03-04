ضبط 2200 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء، بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبمشاركة مباحث التموين بإشراف العقيد وجدى الصيرفى.



أسفرت الحملة التى قادها المحاسب احمد هنيدى مدير الإدارة التموينية بكوم حمادة عن تحرير 30 مخالفة تموينية لمخابز مدعمة لقيامها بإنتاج خبز نقص وزن ومخالف للمواصفات وعدم الإعلان وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وتوقف بدون إذن وعدم وجود سجل وتصرف في 14 شيكارة دقيق وتجميع 2200 رغيف.



كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد أحد الجزارين بكوم حماده لعدم تمكين أفراد الحملة من التحفظ على اللحوم المذبوحة خارج المجازر والتي تقدر ب 110 كيلو جرام، و تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة.



كما أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية ضد 4 من أصحاب مصانع الطوب لعدم دفعهم فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول عن محاضر سبق تحررها ضدهم وتقدر بمبلغ 42990 جنيها، ضبط ما يقرب من 150 علبة بويات منتهية الصلاحية،6 عبوات معجون جبنة منتهية الصلاحية، 16 علبة جبنة خاصة بالسلع التموينية تباع فى أحد محلات البقالة، 6 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان.



تم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لجين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.



وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

