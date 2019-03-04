ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 2200 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:58 م
مخبز
مخبز
جمالات الدمنهورى
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء، بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبمشاركة مباحث التموين بإشراف العقيد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة التى قادها المحاسب احمد هنيدى مدير الإدارة التموينية بكوم حمادة عن تحرير 30 مخالفة تموينية لمخابز مدعمة لقيامها بإنتاج خبز نقص وزن ومخالف للمواصفات وعدم الإعلان وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وتوقف بدون إذن وعدم وجود سجل وتصرف في 14 شيكارة دقيق وتجميع 2200 رغيف.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد أحد الجزارين بكوم حماده لعدم تمكين أفراد الحملة من التحفظ على اللحوم المذبوحة خارج المجازر والتي تقدر ب 110 كيلو جرام، و تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة.

كما أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية ضد 4 من أصحاب مصانع الطوب لعدم دفعهم فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول عن محاضر سبق تحررها ضدهم وتقدر بمبلغ 42990 جنيها، ضبط ما يقرب من 150 علبة بويات منتهية الصلاحية،6 عبوات معجون جبنة منتهية الصلاحية، 16 علبة جبنة خاصة بالسلع التموينية تباع فى أحد محلات البقالة، 6 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان.

تم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لجين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

مروان محسن يوجه رسالة لمنتقديه خلال احتفاله بهدفه في بتروجت

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

السعودية: تصريحات كندا عن إلغاء صفقة عسكرية مع المملكة للاستهلاك المحلي

جدول مباريات الدوري من الأسبوع 26 وحتى الـ 30

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو

إنفوجراف.. تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة

ضحية كلاب التجمع يتنازل عن بلاغه.. والنيابة تخلي سبيل المتهم

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

بث مباشر..مباراة الأهلي أمام بتروجيت بالدورى الممتاز

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى قنصلية واشنطن بالقدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

تنمية المشروعات المتوسطة: سنمول مصانع صغار المستثمرين بالمعدات ورأس المال
نيفين جامع: نوفر برامج تأهيل للشباب ليصبحوا أخصائيي تصدير.. فيديو
أصالة تطرح برومو كليب بنت الأكابر.. فيديو
الأهلي يضرب بتروجيت بهدف أجايي .. فيديو
نيفين جامع: السيسي أمر بالعمل في 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟