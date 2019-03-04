العشماوي: طرح 6 فرص استثمارية في الصعيد الشهر المقبل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن بروتوكول انشاء منطقة لوجيستية بقنا يعد أول فرصة استثمارية حقيقية في صعيد مصر، حيث وصل حجم الاستثمارات فيها نحو ٢ مليار جنيه، وتوفير ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب.



أضاف عشماوي خلال مؤتمر صحفي، أن الجهاز سيعلن خلال الشهر المقبل عن 6 فرص استثمارية جديدة في صعيد مصر، وذلك في محافظات الأقصر و المنيا واسيوط.



وأشار إلى أن الجهاز يستهدف طرح فرص استثمارية في نصف محافظات مصر، أي أن هناك ١٢ فرصة استثمارية بنهاية ٢٠١٩.



جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول ما بين شركة التجارة والتوزيع، و هيئة تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، لإقامة منطقة لوجستيه بمحافظة قنا على مساحة ٦٥ الف متر، وذلك تحت شعار " معا لتطوير الصعيد".



حضر حفل التوقيع المقام بأحد الفنادق بالقاهرة، محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة التجارة والتوزيع.