علي جمعة: الإخوان يقلدون أوباش الأرض.. ويدّعون المظلومية لتبرير أفعالهم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية يزعمون أن هم الضحايا والمظلومون، وهذه الطريقة تعلمها الإخوان من الشيوعيين.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن المظلومية كانت أحد الأعمدة التي اعتمد عليها الشيوعيون عندما قتلوا الإقطاعيين، فأخذتها الجماعات الإرهابية لتبرير أفعالها، وسبب شعور الإخوان بالمظلومية لأنهم يقلدون أوباش الأرض الذين انتهت وسلمت الأرض منهم.



وتابع: أن حسن البنا أخذ طقوسًا من الشيوعية والنازية والصهيونية والماسونية والمنظمات السرية واستوعبها جيدًا للاستفادة منها، لأنه وجد هذه المنظمات تمكنت من الحكم في العديد من الدول.



وواصل: ما نراه من الجماعات الإرهابية صورة مصغرة أو مكبرة أحيانا من النازي، ولكن نحن نقلد سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم.

