مأساة عائلة مات رضيعها من إهمال الأطباء.. تشخيص خاطئ سبب الكارثة

أصيب الطفل الإنجليزي جاك ساندز البالغ من العمر سنة واحدة بتسمم الدم والتهاب السحايا بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت سبع ساعات لإعادة تشكيل جمجمته في يوليو من العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية.



وبدأت صحة الطفل بالتدهور بعد العملية، وفقا لأبيه جون (30 عاما) وأمه جيما (31 عاما).



وقال الوالدان ، اللذان يعيشان شرق يوركشاير ،إن الأمور ازدادت سوءًا، واتهموا الأطباء بعدم تشخيص العدوى جيدًا.



واتهم مؤخرًا الأبوان الشابان المكلومان على ابنهما الذي لقي حتفه بعد العملية السنة الماضية، أن الأطباء في مستشفى ليدز العام لم يقوموا بالتشخيص المناسب لطفلهم مما أدى إلى تدخلهم بشكل خاطئ فاقم الأمر لاحقًا وأدى إلى وفاة الطفل.



وبعد مرور ثمانية أشهر على وفاة ابنها، تحرك الوالدان، وحثا الآباء الآخرين على عدم تصديق الأطباء والتأكد من أكثر من طبيب حتى لايواجهوا مصير ابنهم.



وتوفي جاك قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الثاني

