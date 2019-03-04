قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

في إطار استعدادها لاستضافة كأس العالم 2022، تسعى قطر لفتح ذراعيها لآلاف الإسرائيليين واليهود لحضور مباريات المونديال، في محاولات مستميتة من الإمارة الصغيرة لجذب المشجعين الإسرائيليين.





يقول موقع "إسرايل فالي" الناطق بالفرنسية، إن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، ومنسق اللجنة المستضيفة للبطولة اجتمع بالحاخام الأمريكي مارك شناير أكثر من مرة لمناقشة هذا الأمر.





وأكد الحاخام أنه تم مناقشة كافة الأمور مع المسئول القطري من أماكن أداء الشعائر إلى الأطعمة.





وفي وقت سابق، قالت صحف إسرائيلية إن الاجتماعات بين المسئولين تمت لتنظيم تقديم وجبات "كوشر" وتنظيم تواجد الإسرائيليين في الدوحة.





وتستضيف قطر مونديال 2022 ومن المقرر إقامته في القترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر تزامنا مع اليوم الوطني لقطر، ويتوقع المحللون وصول عدد المشاهدين إلى أكثر من 3 مليار.



