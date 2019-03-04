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التعليم: بدء اختبارات العقود المؤقتة للمعلمين .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:03 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المراكز التكنولوجية الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية بدأت إجراء الاختبارات الأولية للمتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك عن طريق إرسال رسائل إلكترونية للمقبولين بالمسابقة لتحديد اللجان الخاصة بهم.

أضافت "خيري" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc":"أن مدة الامتحان تكون 30 دقيقة والاختبار عبارة عن 40 سؤالا، موضحة أن الاختبارات مستمرة على مدار الأيام المقبلة لحين إعلان النتيجة النهائية.

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