التموين: إنشاء أسواق جملة خلال الفترة المقبلة



حضر حفل التوقيع المقام بأحد الفنادق بالقاهرة، محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة التجارة والتوزيع.

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إنشاء أسواق جملة في كافة محافظات مصر، مشيرا إلى التطور التكنولوجي الكبير في منظومة التجارة الداخلية في الدول المتقدمة، لذلك يجب على مصر أن تكون مثل هؤلاء الدول المتقدمة.وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من المناطق اللوجستيه اتاحه السلع الاساسية في الأسواق، وتوافرها، مشيرا إلى أن هناك نوعين من المناطق اللوجستيه واحده متخصصة واخرى متعددة الاغراض.وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية اعطت مصر منحه لتقديم دراسة حول إقامة أسواق لوجستيه، متابعا أن الوزارة لديها هدف وصول المنطقة اللوجستيه مثل سوق باريس والذي يغطي ثلث فرنسا مقام على مساحة ‭‭‭600‬‬‬ الف فدان للخضار والفاكهة .جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول ما بين شركة التجارة والتوزيع، و هيئة تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، لإقامة منطقة لوجستيه بمحافظة قنا على مساحة ٦٥ الف متر، وذلك تحت شعار " معا لتطوير الصعيد".