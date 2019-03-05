قبل الولادة.. انتبهي لأسباب وتصرفات تصيب طفلك بالسمنة

أكد الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة، ضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث يحتاج الرضع إلى نظام غذائي غني بالدهون لدعم النمو خلال مرحلة الرضاعة.



ونصح المصري، الأم الحامل بمراقبة وزنها، لأن زيادة الوزن المفرطة في أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي لزيادة وزن الطفل عند الولادة.



وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد الوزن عند الولادة، زاد خطر الإصابة بالبدانة في مرحلة الطفولة، لذلك يجب الحذر.



كما نصح بعدم استخدام الوسائط كالتلفاز والتليفون والتابلت، لافتا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لا تشجع استخدام الوسائط للأطفال الأصغر من سن العامين، فكلما زاد معدل مشاهدة التلفاز لدى الطفل، زاد احتمال تعرضه لزيادة الوزن.



وشدد المصري، على ضرورة الحد من المشروبات السكرية، فالعصائر لا تعد من النظام الغذائي الخاص بالطفل.



وحذر من الرضاعة من أجل تهدئة الطفل وفقط، فقد يكون الطفل بحاجة إلى الشعور بالأمان.