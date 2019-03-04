نشأت الديهي: صندوق عطاء يعكس اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ..فيديو

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، بشأن إنشاء صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، إن اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة تحول مهم في فهم المجتمع مسئولياته تجاه تلك الفئة.





وأضاف "أخيرًا الدولة بدأت تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم ما يستحقون، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو بمثابة جبر خواطر لهم".





وأكد أنه تم مناقشة مشروع مودة للمقبلين على الزواج خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء من أجل تقديم التوعية للفتيات والشباب قبل إقدامهم علي هذه الخطوة، من أجل القضاء علي ظاهرة الطلاق التي انتشرت بكثرة في المجتمع.