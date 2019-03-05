كيف تحافظين على أسنان أطفالك للحد من التسوس

أكد الدكتور باسم سمير، عضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، في بيان، أهمية فحص أسنان الأطفال، بداية من التسنين- غالبا ما يكون العمر من 6 أشهر إلى عام واحد- ويجب على أخصائى الأسنان، فحص أسنان ولثة الطفل للاطمئنان على صحته.



وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، بالذهاب إلى أخصائى الأسنان، في سن المشي والمدرسة، والمراهقة، وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة بحيث تكون الفترة الفاصلة العامة بين كل فحص 6 أشهر، ويتم تحديد الزيارات من قبل طبيب الأسنان حسب حالة صحة فم الطفل.



وأوضح سمير، أن الأخصائي ينظف الأسنان للأطفال ويقيمها للحد من عامل خطر التسوس، وفي بعض الحالات يتم الفحص عن طريق تصوير الأسنان بالأشعة السينية.



وشدد سمير، على أهمية أن يوضح طبيب الأسنان، الطرق السليمة لتنظيف أسنان الطفل بالفرشاة وبالخيط إذا استدعى الأمر، مشيرا إلى أن الفحوصات الدورية تساعد في حماية صحة الفم، ومن ثم اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتصبح في هذه الحالة قابلة للعلاج.