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رياضة

كاف يعلن الهيكل التنظيمي لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:09 م
صدى البلد
أ ش أ
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن الهيكل التنظيمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين وتشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هاني أبوريدة يقود الهيكل التنظيمي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية بصفته رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، بينما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كمنسق عام ومحمد فضل مدير البطولة.

كما أعلن الكاف، عن رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي جاءت كالتالي، محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات وطارق كامل للبروتوكول، في حين يقود شعبان بسطاوي لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو علي للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوي للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل وياسر فتحي للتشريع.

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