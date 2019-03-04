ناقد رياضي: الأندية السعودية جاهزة لحصد اللقب الآسيوي الغائب.. فيديو

قال مجاهد جزر، الناقد الرياضي، إن الأندية السعودية دعمت فرقها بشكل كبير هذا الموسم على صعيد اللاعبين الأجانب، لافتًا إلى أن كل نادي اصبح مقيد في قوائمه 8 لاعبين أجانب إلا أنه لا يحق المشاركة سوى لأربعة لاعبين فقط.



وأضاف جزر خلال مداخلته مع الإعلامية سيلفيا ممدوح، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الأندية السعودية تمتلك لاعبين عالميين، موضحًا أنها أصبحت جاهزة لحصد اللقب الآسيوي الغائب منذ سنوات كثيرة.



وأشار الناقد الرياضي إلى أن أحد الأندية السعودية المشاركة سيكون أحد طرفي نهائي دوري أبطال آسيا.



يذكر أن الأندية السعودية، الهلال، والاتحاد، والأهلي، والنصر، تستهل المشوار الآسيوي اليوم، بانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بحثًا عن لقب غاب عن الخزائن السعودية منذ أربعة عشر عامًا، وتطمح الكرة السعودية الممَثلة بالرباعي الجماهيري، في مطاردة حلم تعثر كثيرًا تحقيقه، ولم يفرح به الجيل الجديد مطلقًا.