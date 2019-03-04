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قصور الثقافة: إقالة من يتستر على كتب تحريضية .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:25 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه تم إقالة مدير ثقافة الغنايم بالأقصر لأنه خالف التعليمات بخصوص وجود كتب لقادة الإخوان الإرهابية، حيث إنه تم العمل على أكثر من مستوى بخصوص هذا الشأن،  مشيرا إلى إقالة مدير قصر الثقافة لتستره على كتب تحريضية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " رأى عام"  أنه تم تشكيل لجان فى مجموعة محافظات ومسئولية وكلاء الوزراء بجرد المكتبات بالكامل واستبعاد الكتب وإرسالها بمخازن للقاهرة واستبعادها تماما إذا تواجدت فى مخزن الموقع .

وتابع أن هناك إجراءات حاسمة وأيام يكون الأمر قد انتهى، مشيرا إلى أنه جار فحص 600 موقع ثقافى للتأكد منها.

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