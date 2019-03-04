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شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:22 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حمزة شعيب
استعرض برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، الأعمال الإنشائية لـ محور روض الفرج المرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم، تحت رعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن جانبه قال عدد من مهندسي المشروع الضخم، إنهم يشرفون بالعمل في مثل هذه المشاريع القومية التي تنفذ بسواعد مصرية 100%، عن طريق أخذ دورات تدريبية بالشركات التابعة لهم أو عن طريق الاحتكاك بالمهندسين الأكبر سنًا للاستفادة من خبراتهم في إقامة المشروع.

ينطلق هذا المحور من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان حتى يصل إلى الطريق الدائري في منطقة بشتيل، وهذا الجزء يقام على كوبري خرساني جزء منه سطحي والآخر معلق أعلى النيل، وهذه المرحلة تسمى المرحلة الثالثة من المحور وطولها 6 كم.

أما المرحلة الأولى فتنطلق بطول 29 كم من الطريق الدائري بمنطقة بشتيل موازيا لمحور 26 يوليو، متقاطع مع طريق المنصورية، حيث يمر أمام الشيخ زايد وأكتوبر حتى يتقاطع مع طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوي فى الكيلو 39 بعد معسكر الأمن المركزى، ويستمر المحور فى مرحلته الثانية بطول 30 كم من الكيلو 39 متوجهًا نحو الضبعة، حيث يتقاطع مع الطريق الدائرى الإقليمى، ثم يمر بمدينة العلمين وسيدى عبد الرحمن وصولًا إلى مدينة الضبعة.

ومخطط مستقبلًا مد محور "روض الفرج ـ الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدى برانى وصولًا إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا، ويصل طول المحور كاملًا من روض الفرج حتى السلوم حوالى 600 كم، وتنفذه الهيئة الهندسية وفقًا للدراسات التي قامت بها وزارة الإسكان، وسيتولى إدارته وتشغيله جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد تنفيذه وافتتاحه.

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