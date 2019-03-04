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تعليق ناري من تامر أمين على منع تداول العملات المدون عليها.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
علق الإعلامي تامر أمين، على ما تم تداوله بشأن التصريحات المنسوبة إلى مسؤول في البنك المركزي بمنع تداول العملات الورقية المكتوب عليها أي بيانات أو شعارات أو رسومات أو رسائل موجهة.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «مفيش تأكيد ولا نفي حتى الآن من البنك المركزي، وإحنا بنقول الصح من الغلط من الأكيد من الشائعات».

وتابع: «لو صدق هذا الكلام هيكون فيه مشكلة، عشان فيه هري للصبح على الفلوس الورقية مش سياسى بس، علشان زي ما بنحفر على الشجر، بنكتب أشعار وترتيل ورسائل حب على الفلوس الورقية»، متابعا: «لو صح الكلام ده هنعمل إيه في إللى مكتوب عليه، وفيه ملايين الأوراق، مش عارفين هيعملوا إيه».

وأردف: «إذا لم يصح هذا الكلام هيكون جزء من الهري الموجود في السوشيال ميديا، وبالرغم من سعادتي بحرية السوشيال ميديا، بس تحولت إلى قنبلة موقوتة، زي حقل ألغام لو دوست غلط هتنفجر فيك».

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