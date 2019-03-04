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محافظات

صحة السويس: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا بنسبة 90 %

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:14 م
حملة ١٠٠ مليون صحة
حملة ١٠٠ مليون صحة
حسن غنيمة
قال الدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن حملة ١٠٠ مليون صحة حققت نجاحا كبيرا بالسويس، حيث حققت 90% من الرقم المستهدف فحصه.

أضاف "كمال" أنه قد تم تحديد 5 مراكز صحية بالسويس، لمواصلة فحص المواطنين خلال شهر مارس، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الاطمئنان على أنفسهم خلال فترة الحملة.

كانت حملة 100 مليون صحة قد بدأت فحص سكان السويس في أول ديسمبر الماضي، شارك بها 193 فرقة، استهدفت فحص 436 ألف مواطن تتراوح أعمارهم بين الـ18 وحتى 60 عاما.

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