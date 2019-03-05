ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

دار الأوبرا تنظم حفلا فنيا للأطفال بدمنهور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:01 ص
حفل فني للأطفال
حفل فني للأطفال
جمالات الدمنهورى
تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل فني للأطفال الخميس ١٤ مارس الجارى على مسرح أوبرا دمنهور، يحييها كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى الأطفال المتنوعة منها: يالا بينا - ماما يا حلوة - جدو - بيت العز - أبو الفصاد، ويتضمن

ويتضمن الفاصل الثاني أغنيتين من أغاني  الزمن الجميل تخليدا للتراث الفنى وغرس قيمه الجمالية لدى الأطفال وهى: الدنيا غنوة - طاير ياهوى، ويختتم الحفل أوبريت الليلة الكبيرة.

ترشيحاتنا

عمرو أديب محذرا: اغسلوا الفراخ كويس اليومين دول.. فيديو

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على بتروجت: العودة إكتملت

بقرار مفاجئ.. الولايات المتحدة توجه صفعة قوية لتركيا

تعليق ناري من تامر أمين على منع تداول العملات المدون عليها.. فيديو

جدة تقتل حفيدها بسبب تبوله في شقتها بدار السلام

حسن حسني: رامز جلال نام قدام بيتي 3 ليالي لهذا السبب ..فيديو

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

النائب العام : استجواب 38 مسئولا في السكك الحديدية

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

أمطار غزيرة تتساقط على طريق مصر ــ إسكندرية الزراعي وتعطل حركة المرور

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاسارتي مدرب الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎
إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟