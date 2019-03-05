دار الأوبرا تنظم حفلا فنيا للأطفال بدمنهور

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل فني للأطفال الخميس ١٤ مارس الجارى على مسرح أوبرا دمنهور، يحييها كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



يبدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى الأطفال المتنوعة منها: يالا بينا - ماما يا حلوة - جدو - بيت العز - أبو الفصاد، ويتضمن



ويتضمن الفاصل الثاني أغنيتين من أغاني الزمن الجميل تخليدا للتراث الفنى وغرس قيمه الجمالية لدى الأطفال وهى: الدنيا غنوة - طاير ياهوى، ويختتم الحفل أوبريت الليلة الكبيرة.