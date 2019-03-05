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أخبار البلد

التضامن تصرف المعاشات المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد اليوم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:23 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء، فى صرف معاشات مارس المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد لعدد 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه.

على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 مارس الجارى .

وتتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الرابع على التوالي حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من مارس مليون و233 الف عملية صرف بإجمالي مليار و529 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الالية 816 الف حالة بقيمة 882 مليون جنيه وتم تسجيل 22 الف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 25 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 395 الف حالة صرف قامت بصرف 622 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

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