ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الآثار الإسلامية.. محاضرة بثقافة المنوفية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "التعرف على الآثار الإسلامية في محافظة المنوفية" ألقتها شيماء سلام مفتش آثار المنوفية بحضور عدد من الطلاب.


وأكدت "سلام" إن المنوفية بها العديد من الآثار الإسلامية كمسجد العمري والذي يقع بمدينة أشمون على تل أثري مرتفع ويعتبر من أقدم المساجد بالمحافظة ويعود تاريخه إلى العصر الأيوبي وتم توسعته في عهد السلطان محمد الأول، وأضافت إن المسجد يتكون من صحن مكشوف يحيط به أربعة أروقه وبالمسجد أربعة محاريب بجدار القبله يزخرفها الطوب الأحمر والأسود.

كما عقدت محاضرة بالمكتبة العامة بشبين الكوم تحت بعنوان "التسامح والاعتدال والوسطية مفاهيم إسلامية" وقد تناول الشيخ الحديث عن أن دين الإسلام دين توسط وإعتدال وتسامح في المختلف لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وشريعته خاتمة الديانات والشرائع السماوية التي أنزلها الله على الناس.

كما تم ببيت ثقافة تلا عرض فيلم كرتون للأطفال، بالإضافة إلي معرض فني للأطفال بقصر ثقافة السادات والمعرض يتناول رسومات فنية عن عيد الأم وعرض أجمل اللوحات التي تم عملها في القصر.

ترشيحاتنا

عامر حسين يرد على سيد عبد الحفيظ بخصوص تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

سوق السيارات المستعملة.. أسعار سانج يونج تيفولي الصيني بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

علي جمعة يكشف تفاصيل بروتوكول هتلر مع الإخوان

ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على بتروجت: العودة إكتملت

بعد حمله مدلولات محرمة.. قصة الجدل حول لفظ الجلالة الذي صوّبه أمير مكة

التلفزيون المصري يعرض فيديو لـ القرضاوي يحرض على القتل.. شاهد

هموت يا بابا.. مواطن يقتل زوجته في شهر العسل بطريقة بشعة والسبب غريب.. فيديو

أمطار غزيرة تتساقط على طريق مصر ــ إسكندرية الزراعي وتعطل حركة المرور

درجات الحرارة في مصر وبعض العواصم العربية

أحمد مرتضى يعلق على تهنئة مجدي عبد الغني للأهلي

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر
أحمد موسى يثبت تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو
إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟