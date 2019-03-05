الآثار الإسلامية.. محاضرة بثقافة المنوفية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "التعرف على الآثار الإسلامية في محافظة المنوفية" ألقتها شيماء سلام مفتش آثار المنوفية بحضور عدد من الطلاب.





وأكدت "سلام" إن المنوفية بها العديد من الآثار الإسلامية كمسجد العمري والذي يقع بمدينة أشمون على تل أثري مرتفع ويعتبر من أقدم المساجد بالمحافظة ويعود تاريخه إلى العصر الأيوبي وتم توسعته في عهد السلطان محمد الأول، وأضافت إن المسجد يتكون من صحن مكشوف يحيط به أربعة أروقه وبالمسجد أربعة محاريب بجدار القبله يزخرفها الطوب الأحمر والأسود.



كما عقدت محاضرة بالمكتبة العامة بشبين الكوم تحت بعنوان "التسامح والاعتدال والوسطية مفاهيم إسلامية" وقد تناول الشيخ الحديث عن أن دين الإسلام دين توسط وإعتدال وتسامح في المختلف لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وشريعته خاتمة الديانات والشرائع السماوية التي أنزلها الله على الناس.



كما تم ببيت ثقافة تلا عرض فيلم كرتون للأطفال، بالإضافة إلي معرض فني للأطفال بقصر ثقافة السادات والمعرض يتناول رسومات فنية عن عيد الأم وعرض أجمل اللوحات التي تم عملها في القصر.