بعد إعلان الزراعة اكتشاف نوع جديد لمرض أنفلونزا الطيور H5N2..الفلاحين: تتسبب في دمار الثروة الداجنة..ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار المرض

الفلاحين:

انفلونزا الطيور تتسبب في دمار الثروة الداجنة

يجب أن يكون هناك إجراءات سريعة لمحاربة مرض انفلونزا الطيور





رفعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا مفصلا الى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول اكتشاف مرض جديد لأنفلونزا الطيور وإجراءات التصدى للمرض ، خاصة أن اكتشاف المرض جاء للجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصى النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.





أعلنت محرز اكتشاف نوع جديدة لمرض إنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث ، وتم اكتشافه فى احدى مزارع "البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى ، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.





أشارت "محرز" إلى أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من انفلونزا الطيور ، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر عتره من أنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى إحدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.





وشددت "محرز" على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أى أمراض وخاصة إنفلونزا الطيور، قبل البيع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، محذرة من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية بدون سحب عينات قبل البيع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.





أوضحت "محرز"، أن الدراسات الأولية أثبتت ان اللقاحات الحالية لها قدرة علي الصد لهذه المعزولة وان أكتشاف العترة الجديد من انفلونزا الطيور جاء من قبل جهود الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خاصة لمرض إنفلونزا الطيور "h5n1 " من خلال عمل برامج للتقصى النشط فى الأسواق ومزارع الدواجن ، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.





فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية،أنه من بين الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.





وتواصل لجان الطب الوقائى بالهيئة العمل على سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أى من العترة الجديدة، وتفعيل خطة التقصى للطيور البرية والمهاجرة والطيور المنزلية المجاورة، كذلك الأسواق بالاشتراك مع وزارة البيئة والموضوعة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى مع توفير الدعم المالى لتوفير المشخصات وتحديد أماكن تواجد الطيور المهاجرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف خطة التقصى والمتابعة والإبلاغ الفورى.





أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين انه يجب أن يكون هناك إجراءات سريعة وفعالة للقضاء على مرض إنفلونزا الطيور خاصة بعد أن أعلنت وزارة الزراعة عن وجود مرض جديد لأنفلونزا الطيور مؤكدا على أنه يجب ألا يكون وجود للطيور المصابة خارج المنطقة التي تم إكتشاف الإصابة لها.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يتمنى أن يتم توفير الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى جميع المحافظات مشيرا إلى أن هذا المرض من الممكن أن يتسبب في دمار الثروة الداجنة مشيرا إلى انه يجب أن تؤخذ عينات من الدواجن الأخرى.



