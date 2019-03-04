ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كابتن منتخب مصر للمصارعة: المدرب راحت عليه نومة وخسرنا ميداليتين .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:51 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال كابتن منتخب مصر للمصارعة محمد السويفي، إن المدرب "راحت عليه نومة" وتسبب ذلك فى خسارة مصر ميداليتين ببطولة بلغاريا، مشيرا إلى أنها المرة الثانية.

وقال رئيس اتحاد المصارعة عصام النوار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"،  أن هذا الكلام عار من الصحة، مؤكدا أن المدرب لم يكن يعلم بالميعاد، موضحا أنه خطأ إداري من الاتحاد وسيتم التحقيق فى الأمر.

وتابع أن المدرب كان موجودا بالفعل ولكنه لم يكن يعلم الموعد بالتحديد، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المتسبب فى المشكلة.

ترشيحاتنا

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

هموت يا بابا.. مواطن يقتل زوجته في شهر العسل بطريقة بشعة والسبب غريب.. فيديو

الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي

النائب العام : استجواب 38 مسئولا في السكك الحديدية

بطولة الأهلي الدبلوماسية.. كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة

لاعب كرة قدم تركي يهاجم منافسيه بشفرة حادة على أرضية الملعب.. فيديو

إخواني منشق: قطر وتركيا استأجرتا 7 شركات لـ ترويج الشائعات في مصر .. فيديو

مقتل طفل مصري في الكويت بطعنة نافذة في القلب

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2019 .. مفاجأة

القانون لا يحمي المغفلين .. رجال أعمال وسيدات نصبوا على أهالي الأقصر واستولوا على 78 مليون جنيه

أول جراحة في العالم على الهواء مباشرة بتقنية الـ 5G

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف
100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث
إخواني منشق: الجماعة تأثرت بكلام البنا أكثر من تأثرهم بالقرآن.. فيديو
إخواني منشق عن تعذيب عناصر الجماعة في السجون: أكذوبة تاريخية
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟