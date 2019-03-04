كابتن منتخب مصر للمصارعة: المدرب راحت عليه نومة وخسرنا ميداليتين .. فيديو

قال كابتن منتخب مصر للمصارعة محمد السويفي، إن المدرب "راحت عليه نومة" وتسبب ذلك فى خسارة مصر ميداليتين ببطولة بلغاريا، مشيرا إلى أنها المرة الثانية.



وقال رئيس اتحاد المصارعة عصام النوار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، أن هذا الكلام عار من الصحة، مؤكدا أن المدرب لم يكن يعلم بالميعاد، موضحا أنه خطأ إداري من الاتحاد وسيتم التحقيق فى الأمر.



وتابع أن المدرب كان موجودا بالفعل ولكنه لم يكن يعلم الموعد بالتحديد، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المتسبب فى المشكلة.

