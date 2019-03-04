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اقتصاد

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
قال أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح "كمال" لـ" صدى البلد "أنه تمت مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تمت عودتهم على بطاقاتهم التموينية.

وأضاف أن تقديم التظلمات خلال مرحلتي استهداف المستحقين للدعم الأولى والثانية يكون من خلال الموقع الالكتروني إدارة دعم مصر، موضحا أن المستفيد الذي يتلقى رسالة إنذار باستبعاد بطاقة بسبب أحد ضوابط الاستبعاد يمكنه الدخول الى موقع ادارة دعم مصر لتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي ورقم بطاقة التموين وتقديم التظلم إلكترونيا.

ولفت إلى أنه سيتم استقبال التظلمات خلال 15 يوما منذ بداية مارس الجاري على أن يتم النظر في شأنها على مدار الـ 15 يوما الاخيرة من نفس الشهر لضمان حصول المقبولين على حصص دعمهم خلال شهر أبريل المقبل واستبعاد غير المستحقين مع بداية الشهر نفسه.

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