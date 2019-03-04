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اقتصاد

تخبط بالبورصة الأمريكية.. ومؤشرها الرئيسي يخسر 400 نقطة

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
شهدت البورصة الأمريكية حالة من التخبط اليوم الاثنين، وخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 400 نقطة في منتصف التعاملات بسبب الأداء السلبي لأسهم قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد أن استهلت السوق الجلسة بمكاسب ملموسة وسط تفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل نهاية مارس الجاري.

وتراجع مؤشر "داوجونز" الصناعي بمقدار 412 نقطة بما يعادل 59ر1 في المائة مسجلا مستوى 42ر2513 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه في بداية الجلسة بمقدار 130 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 34 نقطة بما نسبته 23ر1 في المائة مسجلا مستوى 2769، بعد أن ربح في مستهل الجلسة 13 نقطة، فيما خسر مؤشر "ناسداك" التكنولوجي 82 نقطة بنسبة 06ر1 في المائة ليصل إلى 7512 نقطة، بعد مكاسب بلغت 48 نقطة في بداية التعاملات.

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