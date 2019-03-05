النواب الأمريكي يحقق في عرقلة ترامب لسير العدالة.. اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ لمقربين من رئيس الولايات المتحدة وعائلته.. حرب ديمقراطية شرسة تعزز احتمالية عزل الرئيس الأمريكي

- النواب الأمريكي يفتح تحقيقا موسعا حول عرقلة ترامب والمقربين منه لسير العدالة وسوء استخدام السلطة

- البيت الأبيض يؤكد تلقي مسئولين طلبات للحصول على وثائق - اللجنة القضائية تتعهد بمحاسبة ترامب وتؤكد مخالفته للدستور وانتهاك القانون





فتحت لجنة من مجلس النواب الأمريكي تحقيقا حول عرقلة سير العدالة وسوء استخدام السلطة من قبل البيت الأبيض، عبر وثائق جمعتها من 81 شخصا وجماعة، وأصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب قائمة بأسماء لمساعدي ترامب وأعضاء من حملته الانتخابية وعائلته ورجال أعمال آخرين، من المتورطين في القضية.





وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أبناء ترامب وأعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومنظمة ترامب تلقوا طلبات من اللجنة، تزامن ذلك مع تأكيد رئيس اللجنة القضائية بالكونجرس بأن ترامب خرق القانون.





وأكد جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب أنه من واجب الكونجرس التحقيق في انتهاك البيت الأبيض للقانون، مضيفا أن ترامب تهرب خلال السنوات الماضية من المسائلة عن انتهاكه شبه اليومي للقواعد والمعايير القانونية والأخلاقية وكذلك الدستورية للولايات المتحدة.





وأضاف أن الوقت قد حان ليتحمل الكونجرس مسؤوليته وعقد جلسات استماع للحصول على الحقائق حول عرقلة ترامب والمقربين منه لسير العدالة.





وفي رد مقتضب، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلقينا رسالة اللجنة القضائية .. المحامون والمسؤولون ذو الصلة في البيت الأبيض سيراجعونها وسنستجيب في الوقت المناسب"، لكنها لم تكشف عن أمساء المسئولين ممن تلقوا خطابات اللجنة القضائية.





فيما أكد عضو باللجنة أن طلبات الحصول على الوثائق أرسلت إلى 81 شخصا ومنظمة، مضيفا أن تلك الوثائق ستستخدم لتحديد الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم خلال الأشهر المقبلة، وأوضح أنه في حال عدم التزامهم فسيتم إصدار مذكرات استدعاء على الفور.





بينما حدد رئيس اللجنة القضائية 3 مجالات يشملهم التحقيق مثل عرقلة العدالة والفساد العام وإساءة استخدام السلطة، يتزامن ذلك مع التحقيق الذي يجريه روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية وعلاقة موسكو بحملة ترامب.





ويمكن أن تؤدي التحقيقات في النهاية حال ثبوت صحة التهم الموجهة لترامب إلى عزله، بينما اعتبر ترامب أن الأمر معركة شرسة مع الديمقراطيين المسيطرين على المجلس قائلا "التحرش الرئاسى من قبل الديمقراطيين على أعلى مستوى فى تاريخ بلادنا. وبالمثل، وسائل الإعلام الفاسدة التى لم يتعين على أى رئيس من قبل أن يتحملها، ومع ذلك كان العامان الأولان الأكثر نجاحا لأى رئيس".





ومن بين من وصلتهم طلبات الحصول على الوثائق، المدير التنفيذي لمؤسسة دونالد ترامب، ومساعد سابق لترامب ومستشار سابق بالبيت الأبيض، وكذلك مؤسس "ويكليكس"، إضافة إلى روجر ستون المقرب من الرئيس الأمريكي والذي ورد اسمه في تحقيقات التدخل الروسي.





كان رئيس اللجنة القضائية بالكونجرس قد أكد أن الأمر "واضح جدا" بأن الرئيس قد عرقل العدالة، لكنه قال "من السابق لأوانه مناقشة عزل ترامب من منصبه"، بينما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن المشرعين يجب أن يسمحوا للمحقق الخاص روبرت مولر باستكمال تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ حملة ترامب مع موسكو قبل مناقشة فكرة الاتهام.





واتهم الجمهوري كيفن ماكارثي الديمقراطيين بممارسة السياسة الحزبية، قائلة إنهم قرروا مسائلة ترامب في اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات.



