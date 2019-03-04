لجنة لحصر احتياجات مستشفى المنشاة المركزي بسوهاج

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية برصد مشاكل المواطنين، في مختلف القطاعات، والتعامل الفوري معها، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج في جلسته التي عقدت اليوم بديوان عام المحافظة.



وقال المحافظ إن الأعمال الجارية بالكورنيش الغربي وشارع الجمهورية تسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ولا داعي لقلق المواطنين بشأن تأخر الإنتهاء منها، مشيرا إلى حرصه الشديد على الإنتهاء من كافة توصيلات المرافق المختلفة من كهرباء، وغاز، واتصالات ،ومياه شرب وصرف صحي بالشكل الذي يضمن استمرارها واستيعابها للتوسعات العمرانية المستقبلية.



واتخذ المجلس عددا من القرارات منها تشكيل لجنة لمراجعة وفحص كافة الطلبات التي تم رفضها من المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم، وتشكيل لجنة من التربية والتعليم، والتنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة، لفحص ومراجعة الأوراق التي تم رفضها من المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم بمركزي البلينا ودار السلام.



وتوجه المحافظ بالشكر لوكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور هاني جميعة والعاملين بالمديرية، وكافة الجهات التي شاركت في حملة 100 مليون صحة، على الأداء المتميز بالمحافظة، حيث وصلت نسبة المستهدفين إلى أكثر من 95%، كما كلف محافظ سوهاج، وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة لحصر إحتياجات مستشفى المنشاة المركزي بناء على رغبة نائب المدينة.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير أماكن مناسبة لتلقي طلبات المواطنين للحصول علي رخصة قيادة بالتنسيق مع إدارة المرور، والتخطيط العمراني، كما وجه المحافظ الوحدات المحلية بتوفير المساحات المتاحة لإنشاء أسواق حضارية مجمعة لإقامة مشروعات صغيرة بتمويل من برنامج "مشروعك" بالمحافظة، لخلق فرص عمل للشباب، بالتنسيق مع لجنة التنسيق الحضاري بالديوان، والإدارات الهندسية، موكدا على أن أي جهة يتم تخصيص أراضي لها للنفع العام، ولم تلتزم تلك الجهة بإستغلال الأرض المخصصة لها وفقا للجدول الزمني المحدد، سيتم إلغاء التخصيص فورا.



ووافق المجلس على إنشاء معهد للفنون التطبيقية بحي الكوثر، على أن تتم المراجعة القانونية لما تم من إجراءات سابقة، وقرر المجلس إتخاذ مجموعة من الإجراءات يتم إتباعها لتسمية شارع أو نجع او قرية، او إطلاق اسم شهيد على مدرسة أو طريق، منها إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين، ثم العرض على لجنة المسميات .



يُذكر أن اجتماع المجلس التنفيذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث محطة مصر.