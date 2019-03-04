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رامى بهجت: المواطنون يتأثرون بكل ما يقوله المعلق الرياضى

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المعلق الرياضى رامى بهجت، إن دور المعلق فى أى لقاء سلاح ذو حدين، معلقًا : هناك معلق رياضى تسبب فى قيام حرب بين دولتين.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن المعلق عليه مسئولية كبيرة لتوصيل ما يجري فى المباراة دون الانحياز لفريق على حساب الآخر.

وأشار إلى أن المواطنين يرددون بعض الكلمات ويتأثرون بما يقوله المعلق أثناء التعليق على المباراة.

وأوضح أن التعليق على بطولة الأمم الأفريقية يتطلب مواصفات معينة، منها " مخارج الألفاظ تكون صحيحة، ويكون المعلق ملما بلعبة كرة القدم، يكون على علم كامل بتعديلات قانون كرة القدم.

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