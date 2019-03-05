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برلمان

برلماني: الكتابة على العملات الورقية تسيء لرمز الدولة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:00 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك احترام للعملة التي تعتبر رمز للدولة ولاقتصادها، مشيرًا إلى أنه لا يليق أن يتم كتابة عليها عبارات ضد الدولة.

وقال "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن العبارات التي تكتب على العملات الورقية من الممكن أن تتحول لظاهرة وتنتشر ويتم استخدامها فيما بعد كوسيلة للدعايا والإعلان.

وثمن النائب قرار البنك المركزي بوقف التعامل بأي معاملات ورقية مكتوب عليها نصوص، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم كله أحد يكتب على العملات الخاصة به غيرنا.

وأصدر البنك المركزي المصري، بيانًا يحذر فيه من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وشدد «المركزي»، اليوم، الاثنين، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

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