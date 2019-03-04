أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب متواجد منذ فترة كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك ذلك.



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "لن يستطيع أحد من عناصر جماعة الإخوان الإقتراب من أي منشأة في التوقيت الحالي".



وتابع: "لن يسمح أي مواطن بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بتخريب الإنجاز والتعمير والتنمية الذي يشهده مصر في مختلف المجالات".

