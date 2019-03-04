ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:28 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب متواجد منذ فترة كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك ذلك.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "لن يستطيع أحد من عناصر جماعة الإخوان الإقتراب من أي منشأة في التوقيت الحالي".

وتابع: "لن يسمح أي مواطن بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بتخريب الإنجاز والتعمير والتنمية الذي يشهده مصر في مختلف المجالات".

ترشيحاتنا

حمدي فتحي يدخل في نوبة بكاء عقب الإصابة أمام بتروجيت

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

مروان محسن هداف النادي الأهلي في الدوري.. فيديو

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

وزير الدفاع يطالب بالوعي لمواجهة العمليات الممنهجة للتشكيك في إنجازات مصر

التحقيقات: المحرضون بإطلاق النار على أتوبيس أوسيم سافروا دولة عربية قبل الحادث للتمويه

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

ثلاجة و9 طلقات.. تفاصيل مثيرة فى واقعة إطلاق النار على أتوبيس أوسيم

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

مهارة القيادة.. نجاة طفل من موت محقق في الشيشان ..شاهد

التحقيقات: 1200 صورة رصدت المتهمين في إطلاق النار على أتوبيس أوسيم

أحمد موسى: مفيش رئيس في العالم يتعرض لحملة إرهابية ممنهجة مثل السيسي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو
شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم
أحمد موسى: أبطال الجيش والشرطة يتصدون لعناصر الجماعة الإرهابية.. فيديو
أحمد موسى: مفيش رئيس في العالم يتعرض لحملة إرهابية ممنهجة مثل السيسي ..فيديو
أحمد موسى: السيسي وضح للمصريين حجم التحديات قبل ترشحه للرئاسة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟