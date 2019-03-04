محافظ كفر الشيخ: نستهدف 356 ألف تلميذ في 100 مليون صحة

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استعدادات مبادرة 100 مليون صحة بالمدارس بمشاركة مديرية الصحة والتأمين الصحي مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، لتلاميذ المرحلة الابتدائية.



قال المحافظ، إن الحملة سوف تبدأ الأربعاء وتنتهي في الخامس والعشرين من مارس الجاري لافتًا إلى أن المستهدف 356347 تلميذًا بجميع المدارس المرحلة الابتدائية تعليم عام وأزهر، بالإضافة إلي مواعيد الفحص في جميع أيام الدراسة من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتي نهاية اليوم الدراسي.



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير المستلزمات والتجهيزات بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالمبادرة من مديرية الشئون الصحية، التأمين الصحي، التربية والتعليم.

