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برلمان

دفاع البرلمان تناشد المواطنين بوقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:26 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان، تستغل أي شئ للتأثير على المصريين ويسلكون كافة الطرق لإيقاع الدولة، مشيرًا إلى أن من ضمن هذه الطرق، الدعوة لكتابة عبارات ضد الدولة على العملات الورقية.

وأضاف "العوضي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كان من الضروري إصدار قرار بوقف التعامل مع العملات الورقية المدون عليها أي نصوص، وذلك لسد أي باب ووقف أي طريق يتخذه الإخوان للإضرار بالدولة.

وناشد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، المواطنين، بعدم أخذ أي عملات ورقية مكتوب عليها نصوص، حتى نبطل هذه الدعوات الإخوانية.

وأصدر البنك المركزي المصري، بيانًا يحذر فيه من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وشدد «المركزي»، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

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