وزير الخارجية التونسي يبحث مع مدير الأيسيسكو الاستعدادات للاحتفال بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019

بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقاقة والعلوم (الأيسيسكو) عبد العزيز بن عثمان التويجري آخر الاستعدادات للاحتفال بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان اليوم الإثنين ، أن الجهيناوي بحث مع مدير عام المنظمة حصيلة التعاون الثنائي بين تونس والأيسيسكو، وأشاد بالجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز هذا التعاون ، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به لتحقيق الأهداف الحضارية للعالم الإسلامي من خلال الترويج لثقافة الاعتدال والتسامح ومد جسور الحوار بما يساهم في الحد من نزعات الغلو والتطرف.



من جانبه ، عبر المدير العام للمنظمة عن تقديره لدور تونس في تعزيز مجالات التربية والتعليم والثقافة في العالم الاسلامي، وإسهامها في دفع الحوار بين الحضارات والثقافات، ودعمها للعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات، متمنيا النجاح لفعاليات الاحتفال بمدينة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019.