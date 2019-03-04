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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي : إصابة 15 مدنيا بانفجار سيارة محملة بمواد كيماوية في بابل

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:14 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر مصدر أمني عراقي اليوم الإثنين أن 15 شخصا أصيبوا في إنفجار سيارة محملة بالمواد الكيماوية شمالي مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "الإخبارية العراقية" الفضائية ، أن سيارة محملة بالمواد الكيماوية انفجرت على الطريق السريع قرب إحدى المطاعم في ناحية النيل، وأدى الإنفجار الى إصابة واختناق أكثر من ١٥ مدنيا.

وأضاف أن سيارة (مقطورة) محملة بالمواد الكيماوية إنفجرت احداها ، مشيرا الى إصابة سائق سيارة إسعاف أيضا في الحادث.

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