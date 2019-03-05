تعيين أبيل أسوجي مديرا للتدقيق الداخلي بإفريكسيم بنك

أصدر الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" قرارا بتعيين تعيين أبيل أسوجي، مديرًا لقسم التدقيق الداخلي بالبنك، ليتولي مسؤولية قيادة تصميم وتنفيذ التوجه الاستراتيجي.





وقال تقرير أصدره البنك، إن "أسوجي" سيتولي والإشراف على إدارة مبادرات التغيير في مراقبة وتقييم ضوابط المخاطر في البنك.



