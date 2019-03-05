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اقتصاد

تعيين أبيل أسوجي مديرا للتدقيق الداخلي بإفريكسيم بنك

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أصدر الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" قرارا بتعيين تعيين أبيل أسوجي، مديرًا لقسم التدقيق الداخلي بالبنك، ليتولي مسؤولية قيادة تصميم وتنفيذ التوجه الاستراتيجي.

وقال تقرير أصدره البنك، إن "أسوجي" سيتولي والإشراف على إدارة مبادرات التغيير في مراقبة وتقييم ضوابط المخاطر في البنك.

وسبق "أسوجي" وهو نيجيري الجنسية، العمل في رئاسة وحدة التحقق ومراقبة المخاطر التجارية ببنك انتركونتننتال بنيجريا وحصوله علي شهادة محلل مخاطر معتمد من الإكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية.

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