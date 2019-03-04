دياب: مصر تواجه حرب الشائعات على السوشيال ميديا.. فيديو

قال الإعلامى أحمد دياب، إن مصر فى الفترة الاخيرة تواجه حرب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن كل شخص يقوم بنشر اى شائعة على حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى يعتبر شريكا في هذه الجريمة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، أن الأعلى للإعلام أكد أن هناك عقوبات صارمة ضد ناشري الأخبار المفبركة.



وطالب الجميع بتحري الدقة قبل ان يقوم بترويج أى خبر من الممكن أن يكون شائعة.



وكشف أن كل مصرى مطالب بأن يغار على مصر من أى شائعة، موضحا أن حق مصر على الجميع أن يتحدثوا عن الايجابيات التى تتم على أرض الواقع.