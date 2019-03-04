نتنياهو يتفاخر بعلاقاته الخارجية في مستهل حملته الانتخابية

سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من رئيس الاركان الأسبق بيني جانتس ومنافسه في الانتخابات، خلال انطلاق المؤتمر الانتخابي لحزب "الليكود"، قائلًا "أتحدث من قلبي ولا تحكمني البروتوكولات، والخطابات التي يلقنها الآخرون لي قبل الظهور أمام الناس".



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله "إن الكتلة اليسارية ووسائل الإعلام التي تدعمها لا يمكنهم التصدي لإنجازاتنا العظيمة، ولا يمكنهم هزيمتنا"، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون سهلة، ووصفها بـ"الحرب"، مضيفًا أن الانتصار فيها يعد صعبا جدًا.



وكشف نتنياهو في خطابه عن زيارته لأفغانستان التي لم يعلن عنها في وقت مسبق، متفاخرًا بعلاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول خلال فترة حكمه التي قضاها في الحكومة، وقال"حققت ازدهارا سياسيا لإسرائيل خلال لقائي مع صديقي الرئيس ترامب، والرئيس الروسي بوتن، وقادة العالم في طوكيو، ريو دي جانيرو ونيودلهي، تشاد وعمان، أفغانستان وكازاخستان، أستراليا وسنغافورة".

