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رياضة

سيرجيو راموس يطالب جماهير ريال مدريد بدعم الملكى

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
القسم الرياضى
ناشد سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، جماهير فريقه مساندة اللاعبين، قبل مباراة الريال أمام أياكس الهولندي غدًا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب لدور الـ16 أمام أياكس ، انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب أمستردام أرين، معقل الفريق الهولندي.

ونشر راموس فيديو على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يطلب فيه من جماهير الفريق المساندة في الفترة القادمة ، وقال فيه :"نحن بحاجة لدعمكم أكثر من أي وقت مضى.".

ويمر ريال مدريد بفترة صعبة حيث خسر لقائين أمام برشلونة في أقل من أسبوع، وخرج من كأس ملك إسبانيا، ومن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

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