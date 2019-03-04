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رياضة

تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
عمر سلامة
حافظ نادى الزمالك على تصدره لترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة رغم فوز الأهلى اليوم على بتروجت برباعية نظيفة ووصوله للنقطة 51 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

وجاء المارد الأحمر فى وصافة الدورى بينما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 38 نقطة بعد فوزه على طلائع الجيش.

فى حين احتل فريق النجوم المركز قبل الأخير بترتيب المسابقة المحلية برصيد 22 نقطة وتذيل فريق إنبى مؤخرة البطولة برصيد 21 نقطة.

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