محلية النواب تطلب تشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.. توافق حول ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات لـ الشرسة.. وجمعيات الرفق بالحيوان تطالب بتبني رؤى التعقيم والإخصاء

فؤاد : مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017

وكيل اللجنة: إيه المشكلة في التصدير.. لدينا 15 مليون كلب ضال ثروت سويلم يطالب بإعدامها.. الإفتاء: مطلوب القتل الرحيم للكلاب الشرسة





انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى ، إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة د. منى محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، بشأن إشكالية الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها علي أرض الواقع من الحكومة.





وأكد رئيس الإدارة المحلية أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤي التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل علي استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذي، مشيرا إلي أن اللجنة في خلال 45 يوما علي أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.





وأضاف السجينيى أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة علي أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة علي وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع علي أت القتل محرم إلا في الضرورة القصوي، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.





ولفت رئيس اللجنة إلي أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، جمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوي أفكار ورؤي دون أي تحركات علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنهم في الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلي أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.





واتفق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مع المطالبين بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب الذى يتسبب فى أذى للمواطن، قائلا: "حالات كثيرة جدا من العقر تكون من الكلاب المقتناة من أشخاص، وأصحاب الكلاب الخاصة يجب لو كلبهم هجم على مواطن يجب أن ينالوا الجزاء المناسب، والتشريع الحالى لا يرتب أى جزاء على هؤلا، إيه خمسين جنيه غرامة..هذا القانون سنعدله".





وقال الدكتور محمد فؤد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اهتمت بهذه القضية منذ فترة، خاصة مع انتشار العديد من الحوادث المؤسفة التى يتعرض لها المواطنون من قبل الكلاب والحيوانات الضالة، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات، مستطردا: "نحن فى صراع مستمر بين مواطنين يخافون على أنفسهم، وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية".





وتابع: "هناك أسباب لهذه الأزمة، فطبقا لتقارير من الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع الكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا".





واستطرد "فؤاد": "فى اجتماع سابق لجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تضع برنامج زمنى للتعامل مع هذه الظاهرة وحل هذه الإشكالية، ولكن لم تلتزم الحكومة، هذه المشكلة تحتاج إلى حلول ويجب مواجهتها، وهناك مشكلة كبيرة أيضا وهى تعرض المواطنين للإيذاء من الكلاب التى يربيها مواطنون فى منازلهم وتكرار هذه الحوادث الفترة الأخيرة".





وأوضح " أنه من ضمن الحلول المقترحة العمل على توفير ملجأ وأماكن لمثل هذه الكلاب، وأن هناك ما تفعله بعض الدول من إخصاء وغيره، ومن الناحية التشريعية يجب النظر للتشريعات التى تنظم هذه الأمور وتطويرها للتعامل مع مثل هذه المشكلات".





واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الإشكالية كبيرة ولابد من المواجهة الحاسمة، وإذا تعارضت مصلحة المواطن مع مصلحة الحيوان نقف بجانب المواطن، مع إدراكنا بأن الرحمة لا تجزأ إطلاقا قائلا:" إذا تعارض مصلحة الإنسان مع الحيوان نقف دائما مع الإنسان".





من جانبه، قال الدكتور أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، إن هذه المشكلة خطيرة، وإنه يعيش فى مصر منذ 54 سنة ويعرف الظروف المعيشية للمواطنين، وإن البعض يرى أن الحل فى قتل الكلاب، معبرا عن رفضه هذا الحل، متابعا: "أعتقد حل المشكلة هو حل علمى يستغرق 3 سنوات، والرحمة لا تتجزأ، الرحمة مع الإنسان ومع الحيوانات، وأؤكد الحل علمى وسريع، وليس الحل قتل الكلب بمادة سامة، بل أن قتل الكلاب يكلف الحكومة تكلفة كبيرة".





واستطرد: "هناك مليون و300 ألف حالة عقر حسب ما سمعت، ويمكن تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب فى مصر، ونقضى على مرض السعار الموجود فى مصر منذ 4 آلاف سنة، وهناك دول عندها نفس المشكلة، والحل أولا أن يتم تطعيم الكلاب ضد السعار، لحماية الناس خاصة الأطفال، ثم خصى الكلاب، وأول أولوية حماية المواطنين والأطفال".





وقال العقيد هشام بهنسى، مربى ومتخصص فى الحيوانات والرفق بالحيوان: "قدمنا منذ سنتين مشروع بالتعاون مع جمعية ألمانية مع الحكومية المصرية، بأن يتم تجميع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة، ونخاطب الأحياء لتوفير أماكن إيواء لهذه الحيوانات، فالموضوع أصبح خطير ومحتاج يكون معتمد من الجهة الحكومية، وهذه المشكلة خطيرة منبعها الإنسان وليس الحيوان فى سلوكياته مع الحيوانات الضالة، وكان لدينا تعاون مع وزارة الزراعة وسنعيد طرح الرؤية على الحكومة مرة أخرى".





وأوضح أن الجمعيات المدنية تبذل مجهودا كبيرا فى هذه القضية، ورأى أن الجهات الحكومية عليها أن تعمل على توفير عيادات ومستشفيات العيادات البيطرية بكل محافظة، وتحديد أماكن الإيواء "أرض فاضية مثلا"، وتخصيص مجموعات تتولى رعاية الحيوانات الضالة مع مراعاة التوازن البيئى بوجود الكلاب والقطط لكن بنسب.





من جانبه، قال اللواء مدحت الحريشى، مساعد وزير الداخلية سابقا، مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة سابقا بوزارة الداخلية: "ما رأيته فى المعادى تجربة فشلت فشلا ذريعا وهى إخصاء الكلاب الذكور، بالعكس الكلاب زادت، وجنب بيتى حوالى 60 كلب، والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها، وحل مشكلة القمامة، والناس اللى بتأكل كلاب قمامة، وبعدين نتكلم عن الإخصاء والتعقيم".





وأضاف "الحريشى"،: "الحوادث التى تحدث فى مصر محدش عارف هل كلب ضال ولا كلب واحد مربيه، ممكن كلب يعض جارى وهو مش متحصن وساعة الجد أحطله رخصة أنه كلب متحصن،لو عايزين نغير طريقة مقاومة الكلاب الضالة لازم الحكومة تخصص ميزانية وتضع استراتيجية".





وأعرب عدد من ممثلى جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، رفضهم قتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها فى الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث فى الدولة المتقدمة مثل التعقيم والإخصاء وغيرها.





ودعا "السجينى"، الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة وفعالة لحل مشكلة القمامة ومنع تراكم القمامة فى الشوارع، مشيرا إلى أن كل ملف يناقش فى اللجنة يجد من يثير أن القمامة متسببة فى المشكلة مثل المرور والصحة وأخير مشكلة الحيوانات الضالة، قائلا: "لم أكن أتخيل أن أخصص جلسة لحل مشكلة الكلاب الضالة ومش عارفين نحلها، المجتمع الذى لا يتصدى لحل مشاكله وأمراضه هو مجتمع عاجز".





وقال النائب أحمد مصطفي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه لا إشكالية إطلاقا فى أن يتم تصدير الكلاب الضاله للخارج، لان هناك دول تستفيد منها بشكل أو بأخر قائلا:" إيه المشكلة فى أنه يتم حصر الكلاب الضاله فى مصر والتى تقدر بقرابة 15مليون كلب ويتم تصدرها للخارج للدول التى تستفيد منها".



