ياسر ريان: 15 ألف جنيه كل ما تحصلت عليه مع الأهلي في أول 5 سنوات

أكد ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أنه لم يحصل على أي مقابل مادي من الأحمر في أول 5 سنوات عقب انضمامه للفريق، باستثناء مبلغ 15 ألف جنيه.



وقال ريان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام : قبل انضمامي للأهلي وصلني عرض من الزمالك عن طريق فاروق جعفر.



وأردف: قبل سفري لأولمبياد برشلونة، علم صالح سليم بأمر مفاوضات الأبيض معي، فطلب من القيعي أن يحضرني لمنزله.



واستكمل: وبالفعل ذهبت لمنزل صالح سليم مع القيعي بالعجوزة، فسألني إذا كنت أريد اللعب للأهلى أم لا، فجاوبته بالموافقة، فطلب مني أن أعلن عبر وسائل الإعلام عن رغبتي، قبل الدخول في الأمور المادية مع الزمالك الذي يدفع أكثر، وبالفعل وقعت على الاستمارة.



واستكمل : بدأت المفاوضات وعرض الزمالك كان 350 ألف جنيه بينما كان عرض الأهلي 30 ألف جنيه فقط ووافقت.



وتابع : ثم بعد ذلك عرض الأهلي على المنصورة 120 ألف جنيه فرفضوا، فطلب مني الأهلي ضم الـ 30 ألف جنيه (مستحقاتي) للمبلغ المذكور لكي يصل لـ 150 لصالح المنصورة، ووافقت وأتممت انتقالي للأهلي بدون مقابل.



وأردف: لم أتحصل مع الأهلي على أي مقابل خلال أول خمسة سنوات، باستثناء مبلغ 15 ألف جنيه، صرفها لي سليم عقب الحصول على لقب الدوري وقبل زواجي.



وأتم كلماته "موسم 97 قبل التجديد للأهلي أعلنت أنني سوف أنضم للزمالك، وفعلت ذلك فقط من أجل زيادة تعاقدي ليس أكثر.