الكلاب الضالة على طاولة البرلمان.. وزير الزراعه أمام النواب: نغلب مصلحة المواطن.. وجمعيات الرفق بالحيوان «ضجيج بلا طحين».. والصحة: 482 ألف حالة عقر خلال 2018.. وأمين الفتوى: الشرع يجيز القتل

البيئة: خريطة طريق مصرية ضرورية

الزراعة :لا أحد يُزايد علينا.. ومصلحة الإنسان تسبق الحيوان

محافظ القليوبية: تنقل الأمراض وأطالب بتطبيق القانون على مربى الكلاب الشرسة









شهدت جلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، تمثيل حكومي واسع والجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.





وقال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة علي استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة علي حماية المواطن المصري من هذه الآفة علي أرض الواقع، وتغليب مصلحته علي مصلحة الكلب.





وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة علي المجتمع، وفى الشرع فتوي صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.





وأضاف وزير الزراعة:"أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم علي تربيته الأهالي فى منازلهم"، مشيرا إلي أن مصر بها 15 مليون كلب ضال متسائلا:" كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة علي استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة.





ولفت وزير الزراعة إلي أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية علي أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري علي الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.





وأبدي وزير الزراعة تقديره لكل الرؤي التي تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر في حاجة إلي عمل علي أرض الواقع ودعم ومسانده وأن تكون المساهمة علي أرض الواقع وليس بالكلام فقط.





وأكد: نعاني من حالة ضجيج بلا طحين من قبل بعض الجمعيات دون أي إسهام حقيقي وفعل علي أرض الواقع، قائلا:" الكل يحمل الحكومة المسؤولية.. نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".





وأكد وزير الزراعة أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخري كبيرة متمثلة في الحفاظ علي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغريها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ علي مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعية، مشيرا إلي أن القانون ينص فى مادته الثالثه علي ضوابط سير الكلاب فى الشارع.





وحول ميزانية هيئة الخدمات البيطرية قال وزير الزراعه:" فى 2014 كانت 350 ألف جنيه...وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلي أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم فى توفير دعم وإمكانيات أكتر





وأكد أبو ستيت أن استعداد الحكومة للمشاركة فى أي منظومة متكاملة ولكنها لحين عمل هذه المنظومة نعمل علي الحفاظ علي الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب والحفاظ علي التوازن البيئ بالأٍساليب القائمة وفق القانون والشرع، مؤكدا علي ضرورة تغليب مصلحة المواطن علي الكلب لحين عمل منظومة متكاملة متوفر لها الإمكانيات المطلوبة.





وقالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دولا أوربية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة ونجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديل تشريعي، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.





وأكدت الوزيرة أن الرؤية المصرية لابد أن تكون فى هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرا إلي ضرورة الإضطلاع علي تجاب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مشيرة إلي أن خريطة الطريق المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.





ولفتت إلي أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، فجنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب علي بعض الكائنات الاخري، بالإضافة لانتقال الامراض الي الحيوانات الاخري التي تباشر دورها الهام في الحياة، مشيرة إلي أن وزارة البيئة علس استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل في عمل منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.





وقال د. علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017ـ مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.





وأكد عيد أننا أمام مشكلة كبيرة في حاجة لتكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مشيرا إلي أن الصحة تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر علي مستوي الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة.





وفى رده علي تساؤل رئيس اللجنة حول أن أرقام العام الماضي أكبر من 2017، وأنه من المنطقي أن تنخفض بعد الإجراءات التى تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة قال عيد:" نأمل أن تكون نتائجها أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخري".





وقال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقجمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.





وأشار أمين عانم الفتوى بدار الإفتاء إلى الأحاديث النبوية التى تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن إمرأة دخلت النار فى قطة حبستها، والمرأة التى دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان".





وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.





وأوضح أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل القانون 53 لسنة 1966، داعيا إلى نشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها، مستطردا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئى".





واقترح "ممدوح"، أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفى والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروهم،ويمكن استخدامهم فى التجارب والأبحاث".





وقال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه كطبيب وأستاذ جامعى قبل أن يكون محافظا يؤكد أن الكلاب المصابة بالسعار تنقل أمراض للإنسان في العيون والكبد من خلال طفيليات تنتقل عبر الكلاب.





واشار محافظ القليوبية إلي وجود العديد من التشريعات التي لم تفعل حتي الآن في هذا الشأن، مؤكدا علي وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمي لحقوق الحيوان للتعامل الجيد مع الحيوان، قائلا: "حتي لا يدعي علينا أحد أننا لانعرف كيف نتعامل مع الحيوان".





ولفت محافظ القليوبية إلي أن إزعاج الكلاب الضالة للأطفال أدي لارتفاع الأضرار النفسية للأطفال وتعرضهم للتبول اللإرادي عند الذهاب لمدارسهم، بالإضافة لتلقيه اتصال من أولياء أمور يسكنون في الظهير الصحراوي للمحافظة يفيد بتزاوج الكلاب مع السلعوة فى الخانكة "وإنتاج كلاب بها شراسة بشعة ونتج عنه تعرض أكثر من ٣٠ حالة من الأطفال للعقر من هذه الفئة خلال توجهم للمدرسة".





وأكد المحافظ أن التوازن البيئي اختل، مطالبا بضرورة زيادة توزيع الخدمات البيطرية وزيادة عدد الأطباء البيطريين، قائلا: "بعض الأشخاص يقوموا بتشريس الكلاب كنوع من استخدام القوة، وذلك يعد من المشكلات التي تواجه الخدمات البيطرية ووزاراتي الزراعة والبيئة".





وتابع: "آلاف الأمراض تنتقل من الحيوان خاصة الكلاب للإنسان منها فقد النظر، ومشكلة القمامة سبب من أسباب انتشار الكلاب الضالة حيث تتعال الكلاب مع صناديق القمامة والأكياس وتقوم بتمزيقها"، وتساءل: "من يتحمل تكلفة دور الإيواء ونحن لدينا أولويات أيضا؟، التوازن البيئى مختل وهناك قصور شديد وفى ظل هذه الحالة لابد من إعادة التوازن البيئى الطبيعى، ويجب التفرقة بين الكلاب الضالة والكلاب التى توجد بأهلية بعض المربين، أرى أنه لا يتم تطبيق القانون عليهم سواء التطعيم والمتابعة البيطرية ولا يتبعوا القواعد السليمة".





وقالت د. مني محرز، نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليها إطلاقا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الإهتمام بالإنسان والمواطن وتغليب مصلحة الإنسان علي الحيوان مثلما حدث مسبقا في أزمة إنفلوانزا الطيور والخنازير.





وأكدت محرز علي أطباء الطب البيطري علي مستوي مصر لهم دور كبير فى الحفاظ علي الثرورة الحيوانية فى مصر من خلال التحصينات التى تتم، مشيرا إلي أنهم أطباء علي مستوي عال من الكفاءة، مشيرة إلي أن جهود هيئة الخدمات البيطرية إيجابية نحو أزمة الكلاب الضالة قائلة:" نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا".



