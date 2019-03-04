مسرحية البخيل تواصل عروضها بثقافة الفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الفيوم، تقديم فعاليات الموسم المسرحى من ليالي المسرح للجمهور في الليلة الرابعة من العرض المسرحى "البخيل" والذي يحظى يوميا بجمهور كامل العدد ببيت ثقافة طامية.



العرض من تأليف موليير، إعداد وأشعار محمد حمد، ألحان حسن شاهين، استعراضات حسام كامل، ديكور وملابس نهاد السيد، إخراج حسام عبدالعظيم، بطولة عصام يوسف، محمد شوقي، هدير علي، محمد حمدي، رانده شريف، مساعد مخرج مجدي طلبه، مخرج منفذ محمد شوقي.



تدور أحداث العرض عن البخيل هارباغون الذي يعيش مع ابنته إليز والتي يريد أن يزوجها لكهل غني بينما هي تحب شاب شاب فادعى أنه خادم وجاء ليعيش في البيت قريبًا منها على أمل التمكن من الزواج بها. وهو إذ صار وصيف هارباغون يحاول الآن أن يكتسب ثقته، وابنه كليانت الذي يريد أن يزوجه من أرملة ثرية بينما هو مغرم بالحسناء ماريان وهي فتاة من أسرة طيبة فقيرة سكنت في المنزل المجاور لهم ولكن يرغب والده في الزواج منها ويحيك لذلك الخطط مع الخاطبة فروزين، وتتوالى الأحداث حتى يخسر البخيل كل شيء حتى الصندوق الذي يُكنز به الأموال.