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محافظات

مركز طبي بـ 7 ملايين لإنهاء معاناة المرضى في كفر شكر

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:45 م
وحدة صحية
وحدة صحية
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز طبي جديد بمدينة كفر شكر على مساحة ٤٠٠ متر بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويتكون من طابق أرضى و٣ أدوار علوى.

وقال الطباخ إن المركز الجديد جار تجهيز العيادات وإمدادها بكافة التخصصات لتقديم خدمات التطعيمات والطوارئ والأسنان والتحاليل والأشعة ورعاية الأمومة والطفولة وقسم كامل للولادة الطبيعية من حجرة كشف وولادة وما بعد الولادة وأماكن التعقيم ومعامل وعيادات تخصصية وقاعة اجتماعات وسكن للأطباء والتمريض وخدمات مكتب الصحة والملفات.

وأشار إلى أن المبنى أقيم على أرض مستشفى كفر شكر المركزي القديمة والتي صدر لها قرار إزالة، وتم نقلها بمكانها الجديد، لافتا إلى أنه جار التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة لتركيب اسانسير للمبنى ولتجهيز المركز تجهيزا شاملا لتقديم أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسيرا عليهم لمواجهة معاناة الذهاب إلى مدينة بنها لتلقي العلاج.

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