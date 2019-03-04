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هموت يا بابا.. مواطن يقتل زوجته في شهر العسل بطريقة بشعة والسبب غريب.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
عرض الإعلامى الدكتور عمرو الليثى خلال فقرة "حكمت المحكمة"، فى برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، واقعة غريبة يندى لها الجبين، حيث تجرد زوج من مشاعر الإنسانية تجاه عروسه الجديدة فى شهر العسل، وقتلها بعد 9 أيام من زواجهما، قتلها بدم بارد وقلب قاس ودون وازع من ضمير أو دين.

واستضاف "الليثى"، أسرة العروسة المنكوبة مع "هاني مسعد"، محامى القتيلة "ميادة الزنفلى"، بشأن مقتلها على يد زوجها الذي يعمل محاميًا في منطقة "ميت غمر" بعد 9 أيام من زواجهما، حيث أشار إلى أن الزوج طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها متعبة جدًا، فحدثت مشادة بينهما قام على أثرها بقتلها بطريقة بشعة.

وأضاف المحامي، أن المتهم اعترف بقتل زوجته بـ"سنجة"، وبعد الاعتداء عليها بهذه الآلة الحادة، وجد فيها الروح، فأتى برمح خشبي وغرزه في جسدها، وبعدها نزل للدور الأرضي في المنزل، وأتي بـ"بلطة" وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.

وبرر الزوج فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة أن الزوجة شتمته، وضربته بـ"طفاية"، وادعى أن عروسه "ملبوسة"، وعليها جن، وجاء بشيخ لإخراجه.

وأشار والد الضحية "الزنفلي محمد"، إلى أن الزوج في اليوم الرابع من الزواج طلب منه الحضور لأنه أتى بـ"شيخ" لإخراج الجن، وقام هذا الشيخ بسكب المياه على جسدها أمامهم حتى توترت، ونظرت إلى والدها وقالت له: "هموت يا بابا".

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