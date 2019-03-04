خالد منتصر: يجب عمل مسابقات لتحليل كتب المتطرفين في إطار تنويري.. فيديو

طالب الكاتب والإعلامي خالد منتصر بخطة قومية لقصور الثقافة من أجل وضع خطط للتنوير، مشيرًا إلى أن «الوزارة أيضا يجب أن يكون لها خطة تنويرية في الفترة المقبلة».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه يجب عمل مسابقات للشباب لتحليل وقراءة كتب المتطرفين، وذلك في إطار استراتيجية تنويرية لقصور الثقافة».



وتابع أنه «يجب إعادة افتتاح المسارح التابعة للوزارة، وزيادة عدد دور السينما في المحافظات»، مشيرًا إلى أن «دور السينما تلاشت في المحافظات، ومسارح قصر الثقافة هي المتنفس الوحيد لشباب المحافظات».

